ua ru
Пн, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава пограничников побывал под Бахмутом и на Лиманском направлении (видео)

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 марта 2023 11:19
Глава пограничников побывал под Бахмутом и на Лиманском направлении (видео) Фото: глава ГПСУ Сергей Дейнеко (кадр из видео/t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко побывал на позициях пограничников на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

В частности, пограничники рассказали главе ГПСУ, как отбивают вражеские атаки и о взаимодействии со смежными подразделениями ВСУ и Нацгвардии.

Также Дейнеко вручил государственные и ведомственные награды.

Как сообщалось, украинские пограничники затрофеили российский дрон с тепловизором DJI Mavic 2 Enterprise, который пытался разведывать позиции наших защитников.

Также на освобожденных территориях Донецкой и Харьковской областей пограничники обнаружили служебную документацию захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов
Энергетика и не только: Наев назвал потенциальные цели российских обстрелов
DAILY
Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: Россия хочет захватить новые территории для создания буферных зон