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У Голосіївському районі Києва сталося ДТП, є загиблі і постраждалі

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 22:30
У Голосіївському районі Києва сталося ДТП, є загиблі і постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аварія сталася на Чапаєвці

У вівторок увечері, 24 грудня, у Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули та постраждали люди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, в результаті аварії загинула одна людина і двоє постраждали.

"Одна людина загинула і двоє постраждали. Важке лобове ДТП з потерпілими в Києві на Чапаєвці. Зіткнулися Хюндай Туксон і Опель. В Туксоні молодий чоловік 30 років без ознак життя. Пробка з обох сторін близько 1 кілометра", - йдеться в повідомленні.

У Голосіївському районі Києва сталося ДТП, є загиблі і постраждалі

Нагадаємо, сьогодні в Києві в Дніпровському районі зіткнулися автомобіль і маршрутка, в результаті чого постраждали 7 осіб. П'яний водій автомобіля Mitsubishi не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з маршруткою.

Також повідомлялося, що в столиці на вулиці Генерала Жмаченка водій автомобіля збив жінку з дитиною.

Як писало РБК-Україна раніше, у Черкасах сталася ДТП з участю пасажирського автобуса. Водій автобуса "ПАЗ", рухаючись по проспекту Хіміків, перевищив швидкість і зіткнувся з автомобілем Mercedes, який у свою чергу в'їхав в автомобіль Hyundai.

У Києві сталось ДТП з маршруткою, постраждали 7 людей У Києві водій збила жінку з дитиною
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