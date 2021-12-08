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Через ожеледицю в Києві сталося вже понад 100 ДТП

Автор: Артем Горовенко

Через ожеледицю в Києві сьогодні, 8 грудня, сталося вже більше дорожньо-транспортних пригод. Водіїв закликають бути уважнішими не дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції в Києві.

Повідомляється, що станом на 16:00 в Києві зареєстровано 112 повідомлень про ДТП. Причому ожеледиця очікується і завтра, 9 грудня.

Щоб уникнути небезпечних ситуацій і травматизму водіям рекомендується:

  • дотримуватися швидкісного режиму і безпечної дистанції
  • відмовитися від ризикованих маневрів на дорогах
  • знижувати швидкість до мінімуму біля пішохідних переходів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва біля Офісу президента дерево впало на автомобіль і перекрило дорогу.

Також через ожеледицю в столиці сьогодні був збій в роботі громадського транспорту.

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КиївДТП