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Ожеледь і ДТП на дорогах: Київ ввечері зупинився в заторах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 8 грудня у Києві через ожеледицю та аварії на головних дорогах столиці утворилися пробки. За даними поліції, у столиці сталося понад 100 ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту Google Maps.

Правий берег

Затори утворилися на проспекті Перемоги та Степана Бандери, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів, Набережному шосе, вулицях Набережно-Хрещатицька, Михайла Бойчука, Великій Житомирській, Володимирській, Льва Толстого.

Ускладнено рух транспорту в бік лівого берега на мосту Патона, Метро, Північному і південних мостах. Також затори утворилися на деяких ділянках Великої Окружної дороги.

Лівий берег

Затори утворилися на Броварському проспекті, вулиці Братиславській, бульварі Перова, а також проспекті Миколи Бажана в районі станції метро "Бориспільська".

фото: Карта заторів у Києві ввечері 8 грудня (google.com/maps)

Нагадаємо, 8 грудня у Києві через ожеледицю на дорогах ввели оперативне положення для громадського транспорту.

Відзначити, сьогодні у Києві мокрий сніг та дощ, а на дорогах ожеледиця.

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КиївДТП