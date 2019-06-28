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Голодування загрожує життю Балуха, - Денісова

Новини » Надзвичайні події    28.06.2019 - 15:44
Голодування загрожує життю Балуха, - Денісова
Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Росія не дозволяє українському консулу зустрітися з Балухом

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що повторне голодування небезпечне для життя українського політв'язня Володимира Балуха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Денісової у Facebook.

За словами Денісової, минулого разу Балух голодував 205 днів, що дуже підірвало його здоров'я. Вона зазначила, що повторне голодування становить загрозу його життю.

"Нелюдські умови утримання, зокрема перебування більше двох місяців у штрафному ізоляторі та позбавлення права зустрічі з консулом змусили його знову вдатися до такого радикального кроку", - наголосила вона.

Також Денісова зазначила, що Росія тричі відмовляла українському консулу в зустрічі з Балухом. Адміністрація СІЗО наполягає на нібито російському громадянстві політв'язня через його кримську прописку.

Крім того, українська омбудсмен звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови тримання Балуха та вжити заходів для зустрічі політв'язня з консулом.

Голодування загрожує життю Балуха, - Денісова

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український політв'язень Володимир Балух вдруге оголосив про голодування. За словам його адвоката Данила Бермана, Балух вимагає викликати українського консула, повернути псалтир, теплу білизну та светр.

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