Голкипер "Рейнджерс" с целой россыпью сэйвов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

38-летний резервист "синерубашечников" приложился к уверенной победе над "Детройтом" (4:0). Шайбами отличились Крайдер, Веси, Панарин и Смит.

Куик парировал 37 бросков хоккеистов "Ред Уингз". Процент сэйвов голкипера прогнозируемо составил 100%. Вратарь оформил премьерный шатаут в нынешнем сезоне НХЛ. Коэффициент надежности стража ворот вырос до 1.17 пункта (4 поединка).

Куик второй раз подряд появился в воротах "Рейнджерс". В предыдущем матче он заменил Шестеркина после того, как тот пропустил 5 шайб за половину противостояния с "Баффало" (1:6). Американец был дублером российского голкипера и в прошлом сезоне (27 матчей, 2 шатаута).

В тройку звезд вечера также попали форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз и вингер "Вашингтона" Александр Овечкин. Первый оформил дубль и отдал результативную передачу в противостоянии с "Айлендерс" (4:3 ОТ). Второй же забросил две шайбы "Сент-Луису" (8:1).

Все результаты вечера в НХЛ: