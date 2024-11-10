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Голкипер "Рейнджерс" с целой россыпью сэйвов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Детройт, Воскресенье 10 ноября 2024 11:06
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Голкипер "Рейнджерс" с целой россыпью сэйвов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Джонатан Куик заставил забыть об Игоре Шестеркине (x.com/NYRangers)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вратаря "Нью-Йорк Рейнджерс" Джонатана Куика первой звездой игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

38-летний резервист "синерубашечников" приложился к уверенной победе над "Детройтом" (4:0). Шайбами отличились Крайдер, Веси, Панарин и Смит.

Куик парировал 37 бросков хоккеистов "Ред Уингз". Процент сэйвов голкипера прогнозируемо составил 100%. Вратарь оформил премьерный шатаут в нынешнем сезоне НХЛ. Коэффициент надежности стража ворот вырос до 1.17 пункта (4 поединка).

Куик второй раз подряд появился в воротах "Рейнджерс". В предыдущем матче он заменил Шестеркина после того, как тот пропустил 5 шайб за половину противостояния с "Баффало" (1:6). Американец был дублером российского голкипера и в прошлом сезоне (27 матчей, 2 шатаута).

В тройку звезд вечера также попали форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз и вингер "Вашингтона" Александр Овечкин. Первый оформил дубль и отдал результативную передачу в противостоянии с "Айлендерс" (4:3 ОТ). Второй же забросил две шайбы "Сент-Луису" (8:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

Голкипер &quot;Рейнджерс&quot; с целой россыпью сэйвов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне вингер "Сиэтла" Танев стал главным героем с дублем против "Вегаса".

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