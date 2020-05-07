Голкіпер "Аталанти" вилікувався від коронавірусу

Воротар "Аталанти" Марко Спортьелло вилікувався від коронавірусу. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

27-річний італієць був першим гравцем команди, який заразився коронавирусной інфекцією. Він здав позитивний тест 20 березня.

Після двох послідовних тестів протягом 48 годин результат на коронавірус був негативний. Спортьелло виконає всі перевірки протягом наступних декількох днів і згодом зможе відновити індивідуальні тренування.

Варто зазначити, Спортьелло був основним воротарем в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Валенсією" та "Аталантою" (3:4), який назвали біологічною бомбою для Іспанії та Італії.

У поточному сезоні воротар провів 4 поєдинки в складі "Аталанти", в яких пропустив 6 голів.

У чемпіонаті Італії коронавірус раніше виявили у гравців "Ювентуса", "Фіорентини", "Сампдорії", "Верони" і "Мілана". Серія А була припинена. 4 травня італійським клубам дозволили відновити індивідуальні заняття. Групові тренування до 18 травня заборонені. Щодо поновлення сезону - точних дат поки немає.