Иголки - не самое страшное. Почему брать ежа в руки крайне опасно

Воскресенье 10 августа 2025 07:30
Иголки - не самое страшное. Почему брать ежа в руки крайне опасно Чем могут быть опасны ежи (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Встретить ежа на улицах города - уже не редкость. Но, несмотря на симпатичный вид, эти животные не так безопасны, как кажется на первый взгляд, поэтому лучше в руки их не брать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Виталий Смаголь.

Чем могут быть опасны ежи

"Сейчас ежа вы скорее увидите в городе, чем в лесу. Они абсолютные синантропы - это животные, которые адаптировались к жизни возле человека. И так всегда было. Еж может быть переносчиком бешенства, как и любое животное, которое живет в дикой среде. Я бы вообще не советовал бы брать его в руки", - заявил эксперт.

Смаголь объяснил, что у ежа между иголочек живут клещи, блохи и паразиты. А это все может представлять угрозу при контакте с человеком.

"Любое животное, если у него заводятся паразиты, блохи или клещи, чешется в месте раздражения. Еж через иголки этого сделать не может. Если бы вы развернули те колючки, то увидели бы там и клещей, и паразитов. Не скажу, что он неряшливое животное, но между игл у него живет что попало", - отметил Смаголь.

Почему на самом деле ежи на себя накалывают яблоки

Также он рассказал, откуда взялись рассказы о том, что ежи накалывают на себя яблоки.

"Почему есть сказки, что ежи накалывают яблоки и запасаются на зиму? На самом деле они специально выкачиваются в гнилушках, чтобы сок изгонял этих паразитов", - отметил эксперт.

Добавим, что в Украине естественно распространен по всей территории белочеревый еж, в отдельных местах востока Украины встречается ушастый еж.

Кроме природных жителей, как садовое животное могут содержать ежа европейского и как домашнего любимца - карликового африканского ежа.

Иголки - не самое страшное. Почему брать ежа в руки крайне опасноЕжи могут быть переносчиками бешенства и других болезней (фото: Freepik)

