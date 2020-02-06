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Голик: Кабмін скасував обов'язковий дозвіл ДАБІ на будівництво доріг

Новини » Транспорт     06.02.2020 - 09:48
Голик: Кабмін скасував обов'язковий дозвіл ДАБІ на будівництво доріг
Фото: Юрій Голік (прес-служба)

За словами радника прем'єра, тепер буде менше часу на оформлення паперів

У четвер, 5 лютого, Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про реалізацію експериментального проекту по проведенню капітального ремонту доріг загального користування", який скасовує обов'язкове отримання дозволу на початок робіт на дорогах від ДАБІ. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голік.

"Традиційно хороші новини для дорожнього будівництва. Адже говорили, що якщо ДАБІ буде чудити, то вона буде планомірно позбуватися своїх повноважень. І це буде боротьба з причинами, а не наслідками. Тепер буде менше часу на оформлення паперів - більше часу на самі роботи на дорогах", - зазначив Голик.

У зв'язку з прийняттям постанови уряду, тепер підрядник зможе приступити до виконання робіт без дозволу ДАБІ, залучаючи до будівництва, реконструкції та ремонту доріг на конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта в сфері дорожнього будівництва. Роботи будуть страхуватися на період їх виконання і гарантійного терміну якості, зате процедури максимально скоротяться.

"Законопроект, що закріплює такий підхід вже не в якості експерименту, а у вигляді Закону, сьогодні слухається в профільному Комітеті Верховної Ради», - додав радник прем'єр-міністра.

Раніше Юрій Голик заявив, що якщо ДАБІ не припинить саботаж ремонту доріг, частина її повноважень будуть урізана.

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