Голы-шедевры, драки и сломанные ворота: самые эпичные кубковые финалы "Динамо" - "Шахтер" в истории

14 мая в Житомире наиболее титулованные украинские клубы сойдутся в финале национального Кубка в 11-й раз.

История финальных противостояний

Из 31-го финала национального Кубка, 20 проходили с участием "Шахтера", 18 - "Динамо". Между собой принципиальные соперники играли в решающих поединках 10 раз.

По победам пока паритет - каждая команда в очных противостояниях взяла по пять трофеев. Однажды, в первой встрече в финале (2002 год), победитель ("Шахтер") определился в дополнительное время. А в 2015-м "Динамо" одолело "горняков" в единственной между ними серии пенальти в финалах.

Последний раз гранды отечественного футбола встречались в решающем кубковом поединке в 2018 году. Тогда на "Днепр-Арене" победу праздновал "Шахтер" - 2:0.

Все финалы соперников в Кубке Украины

2002, "Шахтер" - "Динамо" - 3:2, д.ч. (Попов, 10, Ателькин, 81, Воробей, 98 - Белькевич, 31, Шацких, 50)

(Попов, 10, Ателькин, 81, Воробей, 98 - Белькевич, 31, Шацких, 50) 2003, "Динамо" - "Шахтер" - 2:1 (Хацкевич, 56, Ринкон, 90+1 - Воробей, 18)

(Хацкевич, 56, Ринкон, 90+1 - Воробей, 18) 2005, "Динамо" - "Шахтер" - 1:0 (Ринкон, 11 (пенальти)

(Ринкон, 11 (пенальти) 2007, "Динамо" - "Шахтер" - 2:1 (Клебер, 58, Гусев, 80 - Элано, 89)

(Клебер, 58, Гусев, 80 - Элано, 89) 2008, "Шахтер" - "Динамо" - 2:0 (Гладкий, 44, Гай, 78)

(Гладкий, 44, Гай, 78) 2011, "Шахтер" - "Динамо" - 2:0 (Эдуардо, 64, Адриано, 87)

(Эдуардо, 64, Адриано, 87) 2014, "Динамо" - "Шахтер" - 2:1 (Кучер, 40 (автогол), Вида, 43 - Коста, 57)

(Кучер, 40 (автогол), Вида, 43 - Коста, 57) 2015, "Динамо" - "Шахтер" - 0:0, пенальти - 5:4

2017, "Шахтер" - "Динамо" - 1:0 (Марлос, 81)

(Марлос, 81) 2018, "Шахтер" - "Динамо" - 2:0 (Феррейра, 47, Ракицкий, 61)

Из этих десяти финалов выбрали пятерку самых эпичных.

2007 год, "Динамо" - "Шахтер" - 2:1

Счет на 60-й минуте открыл бразильский легионер "Динамо" Клебер. Через десять минут киевляне остались в меньшинстве после удаления другого бразильского нападающего - Ринкона. Но несмотря на это удвоили счет усилиями Гусева. "Шахтер" ответил лишь голом престижа в исполнении Элано за минуту до конца основного времени.

2003 год, "Динамо" - "Шахтер" - 2:1

Противостояние запомнилось шедевральными голами. В первом тайме точно в девятку выстрелил "горняк" Воробей. А после перерыва в верхний угол тех же ворот гол-красавец положил Хацкевич. Победу "бело-синим" на 90+1 минуте принес Ринкон после красивого прохода в штрафную соперников Шацких.

2008 год, "Шахтер" - "Динамо" - 2:0

Первый финал Кубка, проходивший не в Киеве, выдался самым боевым в истории противостояний грандов. На стадионе "Металлист" в Харькове арбитр показал пять красных карточек. Поле досрочно покинули донетчане Брандао, Езерский и Гладкий, а также динамовцы - Диакате и Бангура. Езерского и Бангура удалили за драку.

2002 год, "Шахтер" - "Динамо" - 3:2, дополнительное время

В первом противостоянии соперников в финалах национального Кубка победу одержали "горняки" благодаря голу Воробея в дополнительное время. Будущие победители доигрывали поединок в меньшинстве после удаления на 118-й минуте Зубова. Один из лидеров "Шахтера" пытался головой ударить ассистента арбитра. После инцидента поговаривали даже о двухлетней дисквалификации виновника, но обошлось.

2015 год, "Динамо" - "Шахтер" - 0:0, пенальти - 5:4

Первый и до сих пор единственный случай, когда финальное противостояние грандов дошло до серии пенальти. В ней "Динамо" промахнулось дважды на старте после неудач португальцев Велозу и Антунеша. "Горняки" имели два "матчбола", однако Тайсон и Ракицкий подвели свою команду. А в продолжении до первого промаха Шовковский парировал удар Гладкого.

Сразу после победного сейва капитана киевлян на поле выбежала толпа из нескольких тысяч болельщиков "бело-синих". Фанаты жгли пиротехнику и сломали футбольные ворота, части которых потом даже выставлялись на интернет-аукционах.