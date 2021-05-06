Гольдман: досвід Ізраїлю показує, що вакцинація - єдиний шлях для перемоги над COVID-19

"Мені здається те, що відбувається в Україні з коронавірусом взагалі і вакцинацією, в тому числі важко назвати благополучним. Водночас досвід Ізраїлю показує, що вакцинація - єдиний шлях для зниження рівня захворюваності", - заявив Гольдман.

Крім того, на його думку, держава повинна забезпечити доступність вакцини для всіх, в першу чергу - для літніх і хворих.

"Для цього вона і існує, бо збирає податки і зобов'язана забезпечити проведення медичних і в тому числі екстрених медичних заходів - як вакцинація нації. Ізраїль, до речі, хороший цьому приклад. При цьому, якщо людина хоче і може подбати про себе і своїх близьких - може, це не так і погано? У медицині існує поняття медичне сортування, або тріаж. Мета її - забезпечити медичну допомогу максимальному числу пацієнтів в оптимальному обсязі. Тобто спочатку рятують тих, кого можна врятувати. Якщо держава не справляється, може, варто дозволити людям самостійно вирішувати завдання?"- зазначає експерт.

Говорячи в цілому про поточну ситуацію в українській охороні здоров'я і подальші можливості співпраці з Ізраїлем, за словами Гольдмана, Україні потрібні великі реформи, а також залучення самих різних зусиль для поліпшення ситуації.

"Ми намагаємося допомагати, як я вже розповів. При цьому мені здається, що така діяльність повинна носити більш системний характер, і ініціатива повинна йти від Верховної ради, МОЗ, державних структур. Тому, якщо нас покличуть, будемо раді бути корисними нашим українським друзям", - додав Гольдман.

Варто відзначити, що інтерв'ю вийшло в якості спростування раніше опублікованої "Обозревателем" інформації, про нібито причетність Гольдмана до "підпільної" вакцинації в Україні. В ході журналістського розслідування виданню не вдалося знайти підтвердження озвученим звинуваченням.

"Не розумію, як це (незаконне вивезення вакцини Pfizer,- ред.) можна організувати без спеціальних рефрижераторів, ви ж знаєте про умови зберігання вакцини Pfizer: -70 градусів С. До того ж всі, хто був хоч раз в Ізраїлі знають, який огляд проводиться в аеропорту імені Бен-Гуріона. Вивезти з Ізраїлю щось нелегальне нереально. Так що, якщо і можливо організувати таку вакцинацію, то на найвищому рівні, із залученням служб безпеки двох країн", - заявив Гольдман в інтерв'ю.