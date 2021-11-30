У роковини побиття студентів на Майдані Кличко взяв участь у "Діалогах про гідність"

У восьмі роковини побиття студентів "Беркутом" кілька сотень молодих людей зібрались на Майдані на "Діалоги про Гідність". Молодь прийшла послухати і обговорити причини та наслідки Революції Гідності, її історичне значення.

В якості спікерів у заході взяли участь Юлія Волкова, Роман Ратушний, Катерина Бутко, Олег Сенцов, Віталій Кличко, Ігор Луценко, Віталій Кузьменко, Олексій Гриценко. Ведучим і модератором заходу став журналіст Єгор Чечеринда.

Спікери відповідали на питання щодо власних мотивів вийти на Майдан, ділилися спогадами 8-річноїх давнини та пояснювали, чому саме молодь стала рушійною силою Революції Гідності.

"Молодь завжди була попереду. І у молоді є дуже гарна якість: гостре почуття справедливості. Саме молодь першою зіткнулась з беркутом. Саме молодь своєю стійкістю і цілеспрямованістю пробудила українське суспільство і саме з неї розпочалася Революція Гідності. Молодь поборола монстра, змусила його тікати. Гідність, самоповага - це те, що змусило молодь, студентів вийти на Майдан. Тільки після 14 року ми почали розуміти, що таке Незалежність, що таке захищати країну. І сьогодні саме від того, чи бачить своє майбутнє в Україні молодь, залежать перспективи України як незалежної демократичної держави", - сказав Кличко.

Політв'язень кремля, кінорежисер також пригадав Олег Сенцов, як починався Майдан. "Найстрашніше було тоді, коли беркутівці почали бити людей", - сказав він.

На запитання модератора заходу Єгора Чечеринди, щоб він сказав Путіну, Сенцов відповів, що з ворогом немає про що говорити.

Учасник мітингу студентів 30 листопада, ветеран АТО Віталій Кузьменко розповів, як вплинули ті події на українців.

"Після цих подій ми вже пройшли історію революції, ми пройшли війну, захищаючи свою країну від російської агресії. Пройшли еволюційні зміни в нашій країні, які насправді багато країн не проходять навіть за життя цілого покоління. Але сьогодні ми зібралися поговорити про відчуття гідності, самоповаги себе в суспільстві, себе громадянином країни. І, власне, завдяки цим подіям українці відчувають власну гідність і повагу до своєї країни, і гордість за свою країну, за всіх тих, хто сьогодні захищає країну", - сказав Кузьменко.

По завершенню виступів та обговорення учасники провели символічний флешмоб: запалили лампадки та розставили їх в обрисах слова "Гідність".