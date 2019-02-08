Гнап: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Центрвиборчком зареєстрував Гнапа кандидатом у президенти

Дата рождения: 19 декабря 1977 года (41 год)

Партия: "Сила людей"

Должность: член политической партии "Сила людей"

Семья: женат, трое детей

Гнап на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Гнап на выборах 2019. Новости

8 февраля 2019 года Центризбирком зарегистрировал Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты.

Биография

Дмитрий Владимирович Гнап родился в 19 декабря 1977 года в Донецке. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (философский факультет). Гнап работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах СТБ, "Первый национальный", UBC.

В 2012 году Гнап учредил агенцию журналистских расследований "Слідство.інфо". В 2013-2018 годах Гнап руководил проектом "Слідство.інфо" на "Громадському".

После Революции Достоинства Гнап занялся журналистскими расследованиями, в частности, одна из его передач была посвящена панамским офшорам Петра Порошенко.

Политическая деятельность

В 2006 году Гнап баллотировался в депутаты Донецкого облсовета от партии "Наша Украина", а также принимал участие в парламентских выборах, но не прошел.

В июне 2018 года Гнап объявил, что идет в политику. В январе 2019 года на съезде партии "Сила людей" Гнапа выдвинули кандидатом в президенты.

Скандал

В январе 2019 года Гнап стал фигурантом скандала с деньгами, которые он не вернул журналистам "Слідство.інфо". Журналисты в 2015 году получили грант в размере 15 тыс. евро, которые были перечислены на счет Гнапа в банке. Как заявил сам Гнап, деньги лежали в банке на "черный день" и он не вносил их в декларацию, поскольку деньги ему не принадлежали. Вместе с тем, изначально планировалось потратить деньги на нужды армии. Но этого сделано не было. На данный момент Гнап должен перечислить деньги на счет "Слідство.інфо".

Из-за этой ситуации представители партии призывали Гнапа отказаться от участия в выборах.

Семья

Гнап женат на Наталье Пономаревой, супруги воспитывают троих детей: сына Данила и двоих дочерей Софию и Полину.