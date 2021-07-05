Глобальна COVID-вакцинація сприятиме пришвидшенню відродження туризму, - ООН

"Глобальне розгортання вакцинації і більш широке впровадження цифрових рішень для безпечних подорожей повинні привести до зростання міжнародної мобільності в найближчі тижні і місяці", - заявили в організації.

Як зазначається у звіті, станом на 1 червня 29% країн світу були повністю закритими для міжнародного туризму, більшість з них - в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Частково закритими станом на 1 червня були 34% країн.

"Оскільки в більшості країн, де діють найбільш суворі обмеження на поїздки, спостерігається найнижчий рівень вакцинації, ми бачимо зв'язок між рівнем вакцинації і ослабленням обмежень. Ті напрямки, де такий рівень вище, і де уряди можуть працювати разом над узгодженими правилами, більш успішні в поновленні туризму", - пояснила організація.

Водночас повністю відкритими для туристів наразі є тільки Албанія, Коста-Рика та Домініканська Республіка.