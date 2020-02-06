Global Times заперечила інформацію про смерть китайського лікаря

Смерть китайського лікаря Лі Веньляна, який був одним з перших, хто виявив захворювання новим видом коронавірусу, не підтвердилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Global Times.

Газета спростувала свою попередню інформацію про смерть лікаря. Серце Веньляна перстало битися близько 21:30 за місцевим часом, але лікарям вдалося його реанімувати.

Наразі, за даними видання, лікар Веньлян перебуває в реанімації в критичному стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Китаї помер лікар Лі Веньлян, який першим виявив коронавірус та намагався попередити китайську владу про спалах небезпечної хвороби. Спочатку лікаря звинуватили у поширенні неправдивої інформації та примусили припинити поширювати інформацію про коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що кількість померлих через коронавірус у Китаї зросло до 563 осіб. За останніми даними, кількість хворих новим коронавірусом перевищила 28 тисяч. При цьому захворювання зафіксовано вже у 23 країнах.

Крім того, у ВООЗ оголосили про скликання глобального форуму з вивчення коронавірусу 2019-nCoV, який поширюється світом після спалаху в Китаї. Форум визначить пріоритети в дослідженні цього вірусу і скоординує міжнародні зусилля у сфері розробки методів лікування і вакцин.