У голови Запорізької облради виявили коронавірус

Фото: Григорій Самардак (1news.zp.ua)

Всього в регіоні 13 заражених коронавірусом

У голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака виявили коронавірус. Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної ради.

Повідомляється, що Самардак знаходиться на лікарняному, у нього лабораторно підтверджений COVID-19. На сьогодні голова обласної ради перебуває вдома під наглядом лікаря, сім'я знаходиться в самоізоляції.

У той же час, за даними Запорізького обласного лабораторного центру, всього в регіоні 13 заражених коронавірусом. Всі хворі або недавно прибули з-за кордону (Єгипет, Франція, Іспанія, Польща, Ізраїль), або контактували з хворим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про зараження депутата Запорізької обласної ради Геннадія Фукса.

Станом на 30 березня в Україні кількість хворих у країні збільшилася до 480 осіб, при цьому зафіксовано вже 11 смертей. Повністю одужали 6 пацієнтів. За добу COVID-19 був лабораторно підтверджений у 62 осіб. Найбільша кількість випадків виявлено в Києві - 102.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, найбільше заражених у Печерському районі столиці.