Глави МЗС ЄС розглянуть можливість санкцій проти Ірану через план теракту в Данії

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Глави МЗС ЄС погодилися почати технічну роботу над санкційним списком

Міністри закордонних справ Європейського союзу домовилися у понеділок розглянути економічні санкції проти іранських громадян у зв'язку з плануванням політичних вбивств на території Данії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що конкретного рішення щодо підозрюваних, які могли б потрапити в санкційний список поки прийнято не було. При цьому глави МЗС погодилися почати технічну роботу над таким списком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Данії викликало іранського посла в Копенгагені після того, як стало відомо про підготовку іранської розвідкою теракту в Данії.

Як повідомлялося, голова данської розвідки Фін Борх Андерсен заявив, що розвідка Ірану планувала здійснити теракт на території Данії. У свою чергу Копенгаген буде працювати над тим, щоб за ці дії Тегерана послідували санкції з боку Європейського союзу.