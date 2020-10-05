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У голови Єврокомісії не підтвердився COVID-19, але вона не виходить з карантину

Брюссель , Понеділок 05 жовтня 2020 15:51
У голови Єврокомісії не підтвердився COVID-19, але вона не виходить з карантину
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: Максим Зайченко

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн отримала негативний результат тесту на коронавірус. При цьому вона буде залишатися в самоізоляції ще добу.

Про це політик написала в Twitter.

"Тільки що отримала результат мого останнього тесту на COVID-19 - знову негативний. Я продовжу самоізоляцію до завтрашнього вечора, як це передбачено чинними правилами. Дякую за ваші теплі слова", - повідомила глава Єврокомісії.

Раніше вона пішла на самоізоляцію через контакти з людиною, у якої підтвердився COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Урсула фон дер Ляйєн не візьме участь у завтрашньому саміті Україна-ЄС.

Також повідомлялося, що у політика не було ніяких симптомів COVID-19, вона у звичайному порядку проходить тестування два рази на тиждень, понеділками і четвергами.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський поїде в Брюссель на саміт з Європейським союзом.

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