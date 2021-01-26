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Главою Мінфіну США вперше стала жінка

Вашингтон, Вівторок 26 січня 2021 02:28
Главою Мінфіну США вперше стала жінка
Фото: Джанет Єллен (NBC.com)
Автор: Артур Родивилов

Сенат США затвердив кандидатуру Джанет Єллен на посаду міністра фінансів країни. Її кандидатуру підтримали більшість сенаторів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на результати голосування.

Наголошується, що Єллен стала першою жінкою, яка очолила американський Мінфін. У 2014 році вона стала першою жінкою, яка отримала посаду голови Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Кандидат на пост глави Мінфіну США Джанет Єллен підтримала жорсткі санкції проти РФ за окупацію Криму та інші загрози з боку Росії.

Нагадаємо, напередодні американський Сенат схвалив запропоновану Байденом кандидатуру директора Національної служби розвідки. Цій службі підпорядковуються ЦРУ, АНБ і ФБР.

Також РБК-Україна писало, що Байден призначив виконуючого обов'язки глави Пентагону, який буде перебувати на посаді до призначення Сенатом запропонованого президентом кандидата.

Крім того, новий президент США призначив тимчасового державного секретаря США. Керувати Держдепом поки що буде відомий дипломат Деніел Сміт.

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