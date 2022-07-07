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Головний рабин Москви покинув Росію

Фото: головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт (facebook.com)
Автор: Валерія Поліщук

Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт відмовився підтримувати війну проти України і остаточно покинув Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головного рабина України Моше Реувена Азмана в Facebook.

Вчора Гольдшмідта офіційно звільнили з усіх посад, які він займав близько 30 років, включаючи, головного рабина Москви, глави рабинського суду і т. д.

Раніше повідомлялося, що Гольдшмідт був змушений виїхати з Росії через відмову підтримати війну в Україні. Після він поїхав до Угорщини, де допомагав українським біженцям, а потім відправився в Ізраїль.

Нагадаємо, глава московської церкви патріарх Кирило підтримав "військову спецоперацію" в Україні.

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Війна Росії проти України