Головний рабин Москви покинув Росію
Фото: головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт (facebook.com)
Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт відмовився підтримувати війну проти України і остаточно покинув Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головного рабина України Моше Реувена Азмана в Facebook.
Вчора Гольдшмідта офіційно звільнили з усіх посад, які він займав близько 30 років, включаючи, головного рабина Москви, глави рабинського суду і т. д.
Раніше повідомлялося, що Гольдшмідт був змушений виїхати з Росії через відмову підтримати війну в Україні. Після він поїхав до Угорщини, де допомагав українським біженцям, а потім відправився в Ізраїль.
Нагадаємо, глава московської церкви патріарх Кирило підтримав "військову спецоперацію" в Україні.