Головний конкурент Google представив електричну вантажівку з автопілотом

Компанія Baidu націлилася підкорити світовий ринок вантажних перевезень зі своїм новим електричним вантажним електромобілем. Знаменитий самонавчальний штучний інтелект Baidu і платформа для навчання автономного водіння Apollo стануть родзинкою майбутнього вантажівки.

Спільне підприємство DeepWay, створене Baidu і Lionbridge у 2020 році, має освоїти випуск розумних вантажівок. Їх перша спільна модель презентована під брендом Xingtu.

Вантажівку оснастили потужним процесором продуктивністю понад 500 тераоперацій в секунду. Він розроблений для підтримки автопілота третього рівня з можливістю оновлення до четвертого рівня. Xingtu також оснащений десятком камер, трьома лідарами й декількома радарами.

DeepWay оснастив свою вантажівку акумуляторною батареєю ємністю 450 кВт•год.Заявлено, що новинка зможе проїжджати до 300 км на одній зарядці із загальною вагою машини в 49 тонн. Батарея знімна, її можна замінити на нову всього за шість хвилин. А для повної зарядки акумулятора, що сів потрібно близько 60 хвилин.

Нова автономна вантажівка отримала місткий спальник, також у розпорядженні водія інформаційно-розважальна система з сенсорним екраном у всю ширину передньої панелі.

У планах DeepWay налагодити серійне виробництво Xingtu в найближчі три роки. Про ціну і точні технічні характеристики буде повідомлено пізніше.