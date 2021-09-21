Головний конкурент Google представив електричну вантажівку з автопілотом

Компанія Baidu, творець найбільшого в Китаї пошуковика, анонсувала автономний вантажний електромобіль з електричною трансмісією. У нього автопілот і дальність ходу 300 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі Baidu.
Компанія Baidu націлилася підкорити світовий ринок вантажних перевезень зі своїм новим електричним вантажним електромобілем. Знаменитий самонавчальний штучний інтелект Baidu і платформа для навчання автономного водіння Apollo стануть родзинкою майбутнього вантажівки.
Вантажівку оснастили потужним процесором продуктивністю понад 500 тераоперацій в секунду. Він розроблений для підтримки автопілота третього рівня з можливістю оновлення до четвертого рівня. Xingtu також оснащений десятком камер, трьома лідарами й декількома радарами.
У планах DeepWay налагодити серійне виробництво Xingtu в найближчі три роки. Про ціну і точні технічні характеристики буде повідомлено пізніше.
Smart, New Energy, Heavy-Duty Freight Unveiled Introducing the Baidu Apollo-Powered Xingtu
Baidu-backed DeepWay unveiled Xingtu, a smart heavy-duty truck powered by Baidu Apollo’s #AD tech. Designed to enable L3 and soon L4 autonomous driving on high-speed freight routes, it marks Baidu’s entry into the USD multi-trillion global freight market. https://prn.to/3tRW4VMPosted by Baidu Inc. on Friday, September 17, 2021
Раніше ми писали, що Британський електричний байк WMC націлився на швидкість 400 км / год. Мотоцикл з 800-вольтовою бортовою мережею оснащений електродвигуном потужністю 335 к. с.