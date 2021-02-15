Головний інфекціоніст США: вакцини від COVID-19 не можуть захистити від усіх штамів

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що наявні вакцини від коронавірусу не можуть захистити від усіх штамів. Інфекціоніст закликав не розслаблятися.

Про це повідомив новинний портал Axios .

За його словами, вірус продовжить мутувати, тобто з'являться нові варіації.

"На щастя, з низкою вакцина добре справляється, але не з усіма", - сказав Фаучі.

Інфекціоніст зазначив, що світові "належить ще багато пройти". Водночас він висловив оптимізм з приводу вакцинації.