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Головний інфекціоніст США: вакцини від COVID-19 не можуть захистити від усіх штамів

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 15 лютого 2021 23:53
Головний інфекціоніст США: вакцини від COVID-19 не можуть захистити від усіх штамів Фото: вакцинація (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що наявні вакцини від коронавірусу не можуть захистити від усіх штамів. Інфекціоніст закликав не розслаблятися.

Про це повідомив новинний портал Axios.

За його словами, вірус продовжить мутувати, тобто з'являться нові варіації.

"На щастя, з низкою вакцина добре справляється, але не з усіма", - сказав Фаучі.

Інфекціоніст зазначив, що світові "належить ще багато пройти". Водночас він висловив оптимізм з приводу вакцинації.

Нагадаємо, у Британії розробляють вакцину від коронавірусу, яка буде ефективна проти більшості штамів.

Очікується, що вакцини Pfizer і AstraZeneca з плином часу стануть менш ефективними, оскільки вони будуть все менше справлятися з новими штамами коронавірусу.

Крім того, у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

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