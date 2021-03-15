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Головний інфекціоніст США попередив про загрозу нової хвилі COVID-19

Автор: Андрій Козловський

Головний інфекціоніст США лікар Ентоні Фаучі заявив про загрозу нової хвилі пандемію коронавірусу в країні. Він також закликав колишнього американського президента Дональда Трампа переконати своїх прихильників зробити щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Як повідомляється, Фаучі вказав на нові тренди поширення інфекції в Європі й попередив про можливість виникнення подібних трендів у США вже через кілька тижнів. Він також додав, що поки що не настав час оголошувати перемогу над вірусом.

"Вони думали, що позбулися (вірусу, - ред.), але це не так. І тепер кількість випадків збільшується", - сказав Фаучі про європейських чиновників.

За його словами, для того, щоб подолати скептицизм в країні щодо вакцини, особливо серед республіканців, Трампу потрібно переконати своїх прихильників отримати щеплення.

"Я думаю, це матиме величезне значення, якщо б Трамп висловив підтримку вакцинації", - сказав Фаучі, додавши, що Дональд Трамп є дуже популярною особою серед республіканців.

Нагадаємо, в Європі спостерігається тенденція до нового зростання захворюваності коронавірусом. Хоча в попередні тижні навпаки хвороба йшла на спад.

Крім того, раніше міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що в країні набирає обертів третя хвиля коронавірусу. Через прискорення поширення коронавірусу в Польщі закінчуються вільні лікарняні ліжка.

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