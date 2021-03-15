Головний інфекціоніст США попередив про загрозу нової хвилі COVID-19

Як повідомляється, Фаучі вказав на нові тренди поширення інфекції в Європі й попередив про можливість виникнення подібних трендів у США вже через кілька тижнів. Він також додав, що поки що не настав час оголошувати перемогу над вірусом.

"Вони думали, що позбулися (вірусу, - ред.), але це не так. І тепер кількість випадків збільшується", - сказав Фаучі про європейських чиновників.

За його словами, для того, щоб подолати скептицизм в країні щодо вакцини, особливо серед республіканців, Трампу потрібно переконати своїх прихильників отримати щеплення.

"Я думаю, це матиме величезне значення, якщо б Трамп висловив підтримку вакцинації", - сказав Фаучі, додавши, що Дональд Трамп є дуже популярною особою серед республіканців.