Головний інфекціоніст США вимагає знайти джерело походження коронавірусу

Звідки з'явився коронавірус COVID-19 , як і раніше невідомо. Тому питання походження інфекції потребує подальшого розслідування.

Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, передає Reuters .

За його словами, багато експертів вважають, що COVID-19, швидше за все, має природне походження, а не лабораторне.

"Але ми точно не знаємо про його походження", - сказав Фаучі.

Своєю чергою радник Білого дому з питання боротьби з коронавірусом Енді Славітт повідомив, що виявлення джерел походження COVID-19 є одним з пріоритетних завдань.