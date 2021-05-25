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Головний інфекціоніст США вимагає знайти джерело походження коронавірусу

Автор: Артур Родивилов

Звідки з'явився коронавірус COVID-19, як і раніше невідомо. Тому питання походження інфекції потребує подальшого розслідування.

Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, передає Reuters.

За його словами, багато експертів вважають, що COVID-19, швидше за все, має природне походження, а не лабораторне.

"Але ми точно не знаємо про його походження", - сказав Фаучі.

Своєю чергою радник Білого дому з питання боротьби з коронавірусом Енді Славітт повідомив, що виявлення джерел походження COVID-19 є одним з пріоритетних завдань.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомило, що троє вчених з Уханя, які працювали з коронавірусами, одночасно потрапили до лікарні ще в листопаді 2019 року. Вони важко захворіли за місяць до першого офіційного випадку зараження коронавірусом.

Пізніше Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що інформація про хворобу трьох співробітників Уханьского Інституту вірусології не відповідає дійсності.

Раніше повідомлялося, що в кінці березня Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала звіт про походження коронавірусу. У ньому версія про витік вірусу з лабораторії називалася малоймовірною.

Після цього Китай закликав ВООЗ вивчити ймовірність витоку COVID - 19 в США.

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