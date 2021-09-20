Головний інфекціоніст США назвав спосіб уникнути мільйон смертей від COVID-19

Він нагадав, що щонайменше 70 млн американців мають право на щеплення, "але досі не зробили цього".

"Якщо переважна більшість населення буде щеплена, цього точно не станеться", - зазначив Фаучі.

Він також заявив, що дані про доцільність ревакцинації з використанням вакцин від COVID-19 компаній Moderna і Johnson & Johnson будуть отримані через кілька тижнів.

Американські регулятори вже почали розглядати питання про застосування третьої дози вакцини консорціуму Pfizer і BioNTech. Консультативна група Управління з контролю якості продуктів і ліків (FDA) рекомендувала третє щеплення вакциною Pfizer-BioNTech для людей старше 65 років або з групи ризику, але відмовилася підтримати ревакцинацію для широких верств населення.