RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Головний інфекціоніст США назвав спосіб уникнути мільйон смертей від COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що в країні не помре один мільйон людей через COVID-19, якщо вакцинується більше американців. В Сполучених Штатів є для цього всі можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він нагадав, що щонайменше 70 млн американців мають право на щеплення, "але досі не зробили цього".

"Якщо переважна більшість населення буде щеплена, цього точно не станеться", - зазначив Фаучі.

Він також заявив, що дані про доцільність ревакцинації з використанням вакцин від COVID-19 компаній Moderna і Johnson & Johnson будуть отримані через кілька тижнів.

Американські регулятори вже почали розглядати питання про застосування третьої дози вакцини консорціуму Pfizer і BioNTech. Консультативна група Управління з контролю якості продуктів і ліків (FDA) рекомендувала третє щеплення вакциною Pfizer-BioNTech для людей старше 65 років або з групи ризику, але відмовилася підтримати ревакцинацію для широких верств населення.

Раніше Фаучі висловив надію, що пандемія коронавірусу закінчиться навесні 2022 року. При цьому він підкреслив, що коронавірус неодноразово обманював фахівців, тому передбачити терміни закінчення пандемії складно.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаКоронавірус