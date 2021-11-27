Головний інфекціоніст США не виключає, що штам "омікрон" поширився по країні

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі не виключає, що новий штам коронавірусу "омікрон" вже поширився по країні. За його словами, в США ще не було підтвердженого випадку захворювання новим штамом.

"Знаєте, я не здивуюся, якщо це так. Ми ще не виявили його, але коли у вас є вірус, який демонструє таку ступінь передання, і у вас вже є випадки, пов'язані з подорожами, які були відзначені в Ізраїлі, Бельгії та інших місцях, коли у вас є такий вірус, він майже незмінно в кінцевому підсумку буде поширюватися, по суті, по всьому світу", - заявив він.

При цьому Фаучі додав, що новий штам здатний заражати людей, які оговталися від інфекції, і навіть людей, які були щеплені

"Це те, на що ви повинні звернути дуже пильну увагу і бути готовими до чогось серйозного. Може бути, все обійдеться і без цього, але ви дійсно хочете бути попереду", - заявив інфекціоніст.