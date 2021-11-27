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Головний інфекціоніст США не виключає, що штам "омікрон" поширився по країні

Автор: Валерія Поліщук

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі не виключає, що новий штам коронавірусу "омікрон" вже поширився по країні. За його словами, в США ще не було підтвердженого випадку захворювання новим штамом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Знаєте, я не здивуюся, якщо це так. Ми ще не виявили його, але коли у вас є вірус, який демонструє таку ступінь передання, і у вас вже є випадки, пов'язані з подорожами, які були відзначені в Ізраїлі, Бельгії та інших місцях, коли у вас є такий вірус, він майже незмінно в кінцевому підсумку буде поширюватися, по суті, по всьому світу", - заявив він.

При цьому Фаучі додав, що новий штам здатний заражати людей, які оговталися від інфекції, і навіть людей, які були щеплені

"Це те, на що ви повинні звернути дуже пильну увагу і бути готовими до чогось серйозного. Може бути, все обійдеться і без цього, але ви дійсно хочете бути попереду", - заявив інфекціоніст.

Нагадавши, перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B.1.1.529 виявили в Бельгії.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон" і кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.

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