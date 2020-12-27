Головний інфекціоніст США: американці переживають критичний період у боротьбі з COVID-19

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що країна переживає критичний період у боротьбі з пандемією коронавірусу. Кількість нових випадків захворювання зростає, попри те, що вже 1,9 мільйона американців вакцинувалися.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Фаучі, який вакцинувався кілька днів тому, заявив, що людям дуже важко не спілкуватися під час свят, хоча саме до цього закликають експерти в області охорони здоров'я.

За оцінками влади, 85 мільйонів американців здійснюють поїздки, щоб відвідати родичів і друзів, і вони побоюються, що це призведе до нових випадків інфікування в США. Протягом декількох тижнів в США реєструються близько 200 тисяч нових випадків захворювання на день.

"Відбувається саме те, чого ми не рекомендуємо робити", - сказав він.

Фаучі закликав американців вакцинуватися. Він висловив сподівання, що 75-80 відсотків з 209 мільйонів дорослих американців, отримають щеплення в найближчі місяці, чого буде достатньо, щоб виробити колективний імунітет і покласти край пандемії.

За словами Фаучі, США можуть досягти критичної кількості вакцинованих до середини-кінця літа наступного року.

Це дозволить країні "повернутися до якоїсь формі нормального життя", - підкреслив учений.

Фаучі повідомив, що американські органи охорони здоров'я відстежують мутовані штами, які з'явилися у Великобританії та ПАР. Влади цих двох країн повідомили, що вакцини виробництва Pfizer, BioNTech і Moderna захищають від нових штамів, але Фаучі повідомив, що американські дослідники проведуть власні тести, щоб переконатися в цьому.

18 грудня управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалив вакцину Moderna американського виробництва. Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.

Після чого в США розпочали постачання вакцини від коронавірусу розробки компанії Moderna.

Раніше Фаучі заявляв, що навіть після появи вакцини від коронавірусу залишиться потреба в носінні захисних масок і соціальному дистанціюванні.