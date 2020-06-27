Головна героїня казок: Регіна Тодоренко в диво-сукні показала свій літній makeUp

Регіна Тодоренко нещодавно порадувала армію своїх фанів знімками з дня народження, яке знаменитість відсвяткувала 14 червня, і також поділилася поглядами на прожиті 30 років. Телеведуча тоді зазначила, що ніколи "не парилася" щодо віку, і в цей раз опублікувала ніжне фото в незвичайній сукні - образ вчергове довів, що роки над красунею абсолютно не владні, і теледіву не даремно називають втіленням молодості.

Зірка тревел-шоу "Орел і решка" виклала кард у своєму Instagram й одразу зібрала в мережі масу захоплених відгуків і коментарів.

Регіна вбралася в ніжно-блакитне плаття з дрібними білими "цятками" а-ля сарафан з широкими повітряними рукавами. Знаменитість красується перед дзеркалом в кімнаті та демонструє свій літній makeUp.

Дівчину також прикрашає широкий золотий ланцюжок на шиї та промениста, злегка загадкова посмішка на вустах.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Підписники Тодоренко обсипають її компліментами та розхвалюють незвичайне "хмарне" плаття. Шанувальники телеведучої зазначають, що вона на знімку схожа на головну героїню казок та називають принцесою. Але догодити всім, як зазвичай, майже неможливо, і деякі юзери знайшли розмір наряду надмірно великим для стрункої фігури зірки.

Ой, Регіночка, який чарівний образ, рукавчики-ліхтарики!

От якби сукню на розмір менше, було б супер

Регіна... ви красуня!

Принцеса!

Тут сама на себе не схожа, красуня

Вам, Регіночка, нескінченного здоров'я, бути завжди на позитиві, ви схожа на цьому фото на головну героїню казок! Будьте казково щаслива і своїми принцами кохана, ми вас любимо!

Здорово!

Класне плаття, личить дуже!

Красива ви, Регіна, успіхів вам у всьому!

Плаття вогонь!

Як завжди - чудова

Божественне плаття і ви в ньому

Шикарне плаття!

Фото: скрін коментарів instagram.com/reginatodorenko

Раніше ми писали про те, що Регіна Тодоренко влучно висловилася про гнітючі стереотипи, пов'язані з віком.

Нагадаємо також, що нещодавно квітуча Регіна Тодоренко влаштувала майстер-клас по садівництву і показала на відео, як займається посадкою помідорів.