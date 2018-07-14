Голові Перечинської РДА оголосили про підозру у скоєнні смертельної ДТП

Прокуратура готує документи для арешту винуватця ДТП у Перечині

Голові Перечинської районної державної адміністрації (Закарпатська область) Віктора Олефіру оголосили про підозру у скоєнні аварії, в результаті якої загинула одна жінка, ще одна перебуває в реанімації. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Закарпатської області.

Повідомляється, що прокурор Закарпатської області оголосив Олефіру про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

У прокуратурі додали, що чиновник затриманий, готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олефіра відсторонили від посади голови Перечинської районної державної адміністрації. Крім того, до Києва направили матеріали на його звільнення.