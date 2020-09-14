ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Голова Житомирської облради заразився коронавірусом

Автор: РБК-Україна

Голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма захворів на коронавірус. Зараз він перебуває на лікарняному.

Про це повідомив Ширма в Facebook.

"Повідомляю неприємну новину - захворів COVID-19. Зробив тест на коронавірус - результат позитивний. Зараз перебуваю на лікарняному", - написав Ширма.

За його словами, до цього був у відпустці, тому не контактував зі співробітниками обласної ради та обласної державної адміністрації.

Популярні новини

Нагадаємо, раніше нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько захворів на коронавірус.

Крім того, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що коронавірусом в цілому заразилися 23 нардепи.

Крім того, з достовірних джерел РБК-Україна стало відомо, що стан лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий.

Додамо, що коронавірус раніше підтвердили у нардепа від "Слуги народу" Романа Грищука.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЖитомироблсоветКоронавірус