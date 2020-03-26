Глава СОТ прогнозує спад через коронавіруса гірше, ніж в 2008 році

Економічний спад і втрата робочих місць через пандемію коронавірусу будуть гірше, ніж при рецесії 2008 року. Про це заявив генеральний директор Світової торговельної організації (СОТ) Роберто Азеведо у своєму відеозверненні.

Як зазначив глава Азеведо, конкретних прогнозів поки що нема, але економісти СОТ очікують "дуже різкого скорочення торгівлі".

"Останні розрахунки пророкують економічний спад і втрату робочих місць, які будуть гірше, ніж світова фінансова криза десять років тому", - повідомив він.

Однак, за його словами, країни можуть зробити важливі кроки по обмеженню безпосередніх економічних збитків і закласти основи для довгострокового відновлення, і закликав їх до спільної роботи.

Азеведу оцінив стимулюючі заходи, прийняті урядами, як "позитивні", а також закликав членів СОТ бути відкритими і обмінюватися інформацією.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, проведеним Kantar, 70% жителів Великобританії, Канади, Франції, Німеччині, Італії, Японії і США очікують, що їх домогосподарства втратять доходи через спалах коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, один з найбільших в світі інвестиційних банків Goldman Sachs прогнозує зниження світового ВВП у 2020 році на 1%, при чому це буде більш сильне скорочення, ніж після фінансової кризи 2008 року.