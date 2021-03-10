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Глава Всесвітньої торгової організації добивається збільшення виробництва вакцини від COVID-19

Новость на русском → Середа 10 березня 2021 01:01
Глава Всесвітньої торгової організації добивається збільшення виробництва вакцини від COVID-19 Фото: Нгозі Оконджо-Івеала (flickr.com/iiss_org)
Автор: Инна Собора

Голова Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала закликала до дій по збільшенню виробництва вакцини проти COVID-19 в країнах, що розвиваються. Напередодні кілька членів глобальної торговельної організації закликали її провести термінові переговори з виробниками, щоб зробити це.

Про це повідомляє Reuters.

Глава СОТ вступила на посаду минулого тижня. Вона сказала, що здоров'я і доступ до вакцин будуть головним пріоритетом.

"Справа в тому, що кожний додатковий день брак вакцини триває, люди будуть платити своїм життям", - сказала Оконджо-Івеала на дводенному саміті, присвяченому виробництва вакцини від COVID-19.

Вона додала, що близько 130 країн все ще чекають вакцини.

Також, за її словами, нові дільниці з виробництва вакцин можуть бути підготовлені за шість-сім місяців, або менш ніж у два рази швидше, ніж передбачалося раніше.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я, доктор Тедрос Адханом Гебреисус виступив за відмову від патентів на вакцини проти COVID-19, щоб дозволити різним країнам виробляти і продавати дешеві копії препаратів.

РБК-Україна писало, що вперше в історії посаду генерального директора Світової організації торгівлі (СОТ) зайняла жінка.

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