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Голова ВР Стефанчук - білорусам: подумайте про своїх дітей, яких Ви залишите сиротами

Руслан Стефанчук (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до білоруського народу із закликом не вступати у війну на боці Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної Ради України.

"Російські війська підступно зайшли в Україну через територію Білорусі, піднявши радіоактивний попіл Чорнобиля, який знову через 36 років отруює українців і білорусів. З вашої території щодня злітають літаки і запускають ракети, що вбивають наших дітей і жінок. Зараз злочинний режим Путіна хоче кинути в м'ясорубку війни ваших синів", - заявив Стефанчук.

Він закликав білорусів не мовчати і слідувати за співвітчизниками, які допомагають Україні боротися з ворогом. Вони вже довели, що можуть не пустити російські війська по своїх залізницях.

"Я звертаюся до білоруських матерів - не відпускайте своїх синів на війну! Я звертаюся до білоруських жінок - не відпускайте своїх чоловіків і коханих на вірну загибель! Я звертаюся до білоруських чоловіків-подумайте про своїх дітей, яких Ви залишите сиротами, або про ще ненароджених своїх дітей! Я звертаюся до білоруських військових-пам'ятайте, що злочинні накази можна і потрібно не виконувати", - звернувся голова Верховної Ради до сусідів.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 27-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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