Глава ВООЗ заявив, що оцінка реакції на COVID-19 буде переглянута

У понеділок, 18 травня, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреесус заявив, що найближчим часом буде проведена незалежна оцінка глобальної реакції на коронавірус. Китай підтримав таку заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Керівник ВООЗ дав свою обіцянку під час віртуальної зустрічі Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, поставив під сумнів результати діяльності ВООЗ під час пандемії та привів міжнародну критику дій Китаю на ранніх стадіях пандемії.

Голова КНР Сі Цзіньпін на цій зустрічі заявив, що Китай своєчасно інформував світ про ситуацію з вірусом COVID-19. При цьому раніше публічна особа Китаю в боротьбі з коронавірусом заявляла, що країна спочатку приховувала реальну статистику.

Крім цього, раніше спецслужби США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії підготували доповідь, в якій говорилося, що уряд Китаю навмисно приховував або знищував докази спалаху коронавірусу в країні до офіційного визнання 20 січня.

РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг також підтримав заклики провести міжнародне розслідування походження COVID-19.

Китай спочатку відкидав всі звинувачення, проте пізніше посол КНР в Берліні Ву Кен заявив, що китайський уряд відкрито для незалежного міжнародного розслідування, яке допоможе встановити походження вірусу.