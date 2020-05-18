ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава ВООЗ заявив, що оцінка реакції на COVID-19 буде переглянута

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 16:37
Глава ВООЗ заявив, що оцінка реакції на COVID-19 буде переглянута
Фото: Тедрос Адханом Гебреесус (who.int)

Китай підтримав цю заяву

У понеділок, 18 травня, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреесус заявив, що найближчим часом буде проведена незалежна оцінка глобальної реакції на коронавірус. Китай підтримав таку заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Керівник ВООЗ дав свою обіцянку під час віртуальної зустрічі Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, поставив під сумнів результати діяльності ВООЗ під час пандемії та привів міжнародну критику дій Китаю на ранніх стадіях пандемії.

Голова КНР Сі Цзіньпін на цій зустрічі заявив, що Китай своєчасно інформував світ про ситуацію з вірусом COVID-19. При цьому раніше публічна особа Китаю в боротьбі з коронавірусом заявляла, що країна спочатку приховувала реальну статистику.

Крім цього, раніше спецслужби США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії підготували доповідь, в якій говорилося, що уряд Китаю навмисно приховував або знищував докази спалаху коронавірусу в країні до офіційного визнання 20 січня.

РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг також підтримав заклики провести міжнародне розслідування походження COVID-19.

Китай спочатку відкидав всі звинувачення, проте пізніше посол КНР в Берліні Ву Кен заявив, що китайський уряд відкрито для незалежного міжнародного розслідування, яке допоможе встановити походження вірусу.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ВООЗКитайКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся