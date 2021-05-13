Глава ВООЗ вакцинувався від коронавірусу

Він додав, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якомога швидше.

"Сьогодні настала моя черга прищепитися від COVID - 19 в Університетській клініці Женеви", - написав глава ВООЗ.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав фармацевтичні компанії вдвічі збільшити виробництво вакцин від коронавірусу. За його словами, дефіцит цих препаратів не дозволяє справедливо їх розподіляти між країнами, які стикаються з новими хвилями поширення інфекції.

Зазначимо, українські вчені планують завершити розробку вітчизняної вакцини від коронавірусу до кінця року. Після розробки вона повинна буде пройти клінічні випробування. Однак поки невідомо, чи можна такі дослідження буде провести в Україні.