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Глава ВООЗ вакцинувався від коронавірусу

Автор: Даша Харченко

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус вакцинувався від коронавірусу. Яким саме препаратом не повідомляється.

Про це Гебрейесус написав у Twitter.

"Сьогодні настала моя черга прищепитися від COVID - 19 в Університетській клініці Женеви", - написав глава ВООЗ.

Він додав, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якомога швидше.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав фармацевтичні компанії вдвічі збільшити виробництво вакцин від коронавірусу. За його словами, дефіцит цих препаратів не дозволяє справедливо їх розподіляти між країнами, які стикаються з новими хвилями поширення інфекції.

Зазначимо, українські вчені планують завершити розробку вітчизняної вакцини від коронавірусу до кінця року. Після розробки вона повинна буде пройти клінічні випробування. Однак поки невідомо, чи можна такі дослідження буде провести в Україні.

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