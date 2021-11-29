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Глава ВООЗ розповів, від чого залежить завершення пандемії COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвав умову завершення пандемії коронавірусу. Це залежатиме від вакцинації населення в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави ВООЗ.

За його словами, вдаватися до введення локдаунів є крайньою мірою в надзвичайних ситуаціях, до яких у ВООЗ вдаватися не бажають.

"Необхідний комплексний пакет заходів, щоб досягти балансу між свободою, доступом до засобів існування та сприяння безпеці та здоров'ю найуразливіших груп населення. Припинення цієї пандемії залежить від вакцин та використання інших засобів", - заявив Гебрейесус.

Додамо, раніше директор Європейського регіонального бюро ВООЗ припускав що пандемія COVID-19 може закінчитися в світі вже в наступному році.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я припускали можливе оголошення закінчення пандемії у випадку, якщо система охорони здоров'я не буде перенавантажена.

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ВООЗПандемія коронавірусу