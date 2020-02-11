Глава ВООЗ розкрив останні дані про кількість заражених коронавірусом

Більше 42 тисяч осіб у світі заражені новим коронавірусом і більше 1 тисячі людей померли від ускладнень, які він викликає. Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус, повідомляє прес-служба організації.

"В Китаї було зареєстровано 42 708 підтверджених випадків COVID-19, та, на жаль, зараз кількість смертей перевищила тисячу (випадків) - 1017 осіб загинули", - наводяться слова Гебрейесуса в повідомленні.

Додамо, офіційною назвою нового коронавіруса з Китаю стало Covid-2019. ВООЗ також активізувала команду ООН з управління кризами.

Відзначимо, в Китаї розраховують, що спалах нового коронавіруса має завершитися у квітні. За словами експертів, пік епідемії повинен настати в середині або наприкінці лютого, після чого відбудеться зниження захворюваності.

Раніше повідомлялося, що китайський коронавірус може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення. Експерти вважають, що кожен інфікований в середньому буде передавати коронавірус приблизно 2,5 людям.