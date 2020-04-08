Глава ВООЗ закликав не політизувати коронавірус

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус закликав не політизувати ситуацію навколо коронавірусу у відповідь на звинувачення президента США Дональда Трампа в роботі на Китай. Про це глава ВООЗ заявив під час брифінгу.

За його словами, єдність США в питанні боротьби з пандемією коронавіруса необхідно для перемоги над вірусом.

"Я хочу запропонувати світові дві речі. Перша - на національному рівні ми повинні працювати, перевершуючи партійні та інші розбіжності та ідеологію. Коли є тріщина на національному рівні між політичними партіями, релігійними або іншими групами, саме це вірус може використовувати в своїх цілях і роз'єднати нас. Будь ласка, не політизуйте цей вірус. Це гра з вогнем", - повідомив Гебреисус.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Вашингтон може призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). За його словами, з початку пандемії ВООЗ була орієнтована на Китай і зробила багато помилок.

Раніше ВООЗ закликали керівництва країн не поспішати знімати карантинні обмеження для протидії поширення коронавіруса.