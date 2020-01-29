Глава ВООЗ не виключив великий спалах коронавіруса

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреисус не виключив більший спалах нового коронавіруса у світі. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, вже в трьох країнах за межами Китаю були зафіксовані випадки передачі вірусу від людини до людини, що підвищує потенціал глобального розповсюдження.

"Більшість з 6000+ нових випадків коронавіруса знаходяться в Китаї, та лише 1%, або 68 випадків були зареєстровані на сьогодні в 15 інших країнах. Але була зафіксована певна передача від людини до людини в 3 країнах за межами Китаю. Це може свідчити про потенціал для подальшого глобального поширення, тому я скликав екстрене засідання", - написав Гебреисус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВООЗ скликав екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій. Засідання відбудеться 30 січня в штаб-квартирі в Женеві. Під час засідання буде вирішуватися несе міжнародну загрозу поширення коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що на даний момент в Китаї зафіксовано понад 6 тисяч випадків захворювання. При цьому 132 людини загинули.