Глава ВООЗ анонсував обговорення глобальної угоди з боротьби з COVID-19
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що в 2022 році планується початок обговорення глобальної угоди щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема для оперативного реагування на епідемії в майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання IZ.
Він зазначив, що держави не повинні побоюватися будь-якого осуду за надання інформації про штами вірусу, тестування і секвенування.
"Країни почнуть обговорювати глобальну угоду по боротьбі з пандемією, яка допоможе зміцнити механізми управління і фінансування, а також системи та інструменти, які потрібні світу для попередження епідемій і пандемій, підготовки до них, виявлення", - заявив він.
Він додав, що пандемія COVID - 19 продемонструвала, що загроза здоров'ю наражає на небезпеку всі аспекти нашого життя.
Нагадаємо, Тедрос Гебрейесус вважає, що кінець пандемії можна покласти. Країни повинні перестати порушувати принцип справедливого доступу до вакцин.