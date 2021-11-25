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Глава ЦРУ попередив Москву про наслідки через "гаванський синдром"

Автор: Артур Родивилов

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США попередив про наслідки для РФ, якщо російські спецслужби виявляться відповідальними за "гаванський синдром" в американських дипломатів. Вільям Бернс був з візитом у Москві в листопаді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами джерел, формулювання звернення директора ЦРУ не припускало будь-яких звинувачень на адресу Москви.

"Бернс сказав їм, що змушувати дипломатів США і членів їхніх сімей страждати від серйозного пошкодження мозку та інших хворобливих станів - це виходить за рамки прийнятної поведінки для професійних розвідслужб", - сказано в статті.

Нагадаємо, раніше розвідка США запідозрила Росію в причетності до атак на американських дипломатів у Відні акустичними хвилями або "спрямованою енергією".

Зазначимо, американське видання Politico повідомляло, що за атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників американської розвідки по всьому світу може стояти російське ГРУ.

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ЦРУ