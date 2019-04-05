Голова СБУ з громадськими організаціями підписали меморандум проо співпрацю

Фото: Василь Грицак (Віталий Носач, РБК-Україна)

Меморандум передбачає консолідацію зусиль задля забезпечення ефективного попередження порушень прав і свобод людини у сфері діяльності СБУ

У Києві голова Служби безпеки України Василь Грицак підписав меморандум про співпрацю у сфері захисту прав людини з представництвом Freedom House Ukraine, ГО "Український інститут з прав людини", ГО "Експертний центр з прав людини" та благодійним фондом "Восток-СОС". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Facebook.

Як повідомляється, меморандум передбачає консолідацію зусиль задля забезпечення ефективного попередження порушень прав і свобод людини у сфері діяльності СБУ через налагодження дієвого демократичного цивільного контролю. Також будуть створені платформи для взаємодії на регіональному рівні, у межах пілотного проекту, зокрема у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Херсонській та Львівській областях.

"Дотримання балансу між забезпеченням прав людини і правом суспільства на безпеку є першочерговим завданням безпекових інституцій", - наголосив Василь Грицак.

У межах взаємодії планується проведення спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності співробітників СБУ, членів громадських рад та представників громадських об’єднань з питань забезпечення прав та свобод людини в діяльності органів безпеки, з’ясування та вирішення конкретних питань у цій сфері, а також з питань особливостей організації та забезпечення демократичного цивільного контролю за діяльністю СБУ.

"Посилення інституційних можливостей завдяки удосконаленню і розвитку конструктивного діалогу з громадянським суспільством та міжнародними правозахисними організаціями має для нас особливу важливість в контексті перетворення СБУ на сучасну європейську спецслужбу", - заявив Василь Грицак.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України спростувала інформацію про існування української ПВК "Вега" в Сирії. Як зазначили у відомстві, публікація розслідування групи Conflict Intelligence Team (CIT) про ПВК "Вега" стала відповіддю російських спецслужб на брифінги СБУ про злочини "ПВК "Вагнера" в Україні, Сирії, Судані і ЦАР.