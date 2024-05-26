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Глава Совета ЕС назвал "зверским" удар РФ по Харькову и призвал Запад усилить ПВО Украины

Фото: президент Совета ЕС Шарль Мишель (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Совета ЕС Шарль Мишель осудил российский удар по "Эпицентру" в Харькове. Он заявил, что западные страны должны срочно "продвинуться к комплексному решению" в вопросе ПВО Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мишеля в соцсети X.

"Удар россиян по харьковскому супермаркету является зверским", - написал президент Совета ЕС.

Он также назвал преступными попытки России "терроризировать мирное население Украины" в рамках "захватнической" войны, которую РФ ведет против Украины.

"Вместе мы можем остановить жестокие атаки России. Нам необходимо срочно продвинуться к комплексному решению противовоздушной обороны Украины", – отметил Мишель.

Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Напомним, 25 мая Россия обстреляла строительный гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. По последним данным, известно о ранении 44 человек и гибели 14. Идентифицированы 11 жертв, среди которых 12-летняя девочка и ее мама.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры Украины имеют два способа предотвращения таких ударов: больше Patriot и других систем ПВО для Украины; обеспечить Украину дальнобойным оружием, чтобы российские самолеты сбивались еще до того, как они сбросят бомбы.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил удар по Харькову и поддержал усиление систем ПВО для защиты города.

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Война в УкраинеШарль МишельХарьков