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Голова уряду Каталонії вилікувався від коронавірусу

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 16:55
Голова уряду Каталонії вилікувався від коронавірусу
Фото: Кім Торра (flickr.com)

Кім Торра продовжить дистанційно здійснювати свої обов'язки

Голова уряду Каталонії Кім Торра вилікувався від коронавірусу. Про це повідомляє газета Periodico.

Повідомляється, що новий аналіз політика на COVID-19 показав негативний результат.

Як повідомили в уряді Каталонії, попри те, що формально Торра був виписаний, він продовжить перебувати у своїй резиденції в Барселоні, слідуючи "суворим дотримання вказівок ізоляції, отриманими всіма громадянами, а також за медичними показаннями". У зв'язку з цим він буде і далі дистанційно здійснювати свої обов'язки.

Нагадаємо, інформація про те, що Торр отримав позитивний результат на коронавірус стала відома 16 березня.

Раніше коронавірус COVID-19 виявили у дружини прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонії Гомес. Прем'єр і його дружина ізольовані в резиденції.

Крім того, від коронавірусу померла 86-річна принцеса Іспанії, двоюрідна сестра короля Філіпа VI Марія Тереза. Вона є першою жертвою вірусу серед членів королівських сімей Європи.

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