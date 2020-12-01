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Голова уряду Хорватії заразився коронавірусом

Автор: Андрій Козловський

Прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Наразі він перебуває на самоізоляції.

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Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, у дружини Пленковича виявили коронавірус ще в суботу, але глава уряду тоді не мав жодних симптомів й отримав негативний результат тесту. Попри це він вирішив піти на самоізоляцію. Напередодні прем’єр здав повторний аналіз на COVID-19 й отримав позитивний результат.

Зазначається, що наразі Андрій Пленкович почуває себе добре і продовжує виконувати роботу дистанційно.

Нагадаємо, 26 листопада шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія заразилися коронавірусом.

Також раніше голова адміністрації президента Дональда Трампа Марк Медоуз повідомив колегам, що у нього коронавірус.

Крім того, РБК-Україна писало, що радник віце-президента США Марк Шорт заразився коронавірусом.

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