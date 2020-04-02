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Глава парламенту Ірану заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 21:09
Глава парламенту Ірану заразився коронавірусом
Фото: Алі Ларіджані (theiranproject.com)

Алі Ларіджані перебуває на карантині

Тест на коронавірус глави парламенту Ірану Алі Ларіджані показав позитивний результат. Про це повідомляє видання RFI.

Ніяких деталей про стан здоров'я Ларіджані не повідомляється, зазначається лише, що він поміщений на карантин.

Зараз глава Меджлісу Ірану став найбільш високопоставленим представником іранської влади, що заразилися коронавірусом.

За станом на 2 березня в Ірані підтверджено понад 50 тисяч випадків коронавіруса, з них 3160 - летальних.

Нагадаємо, в Ірані зафіксована перша смерть чиновника від коронавіруса. Жертвою хвороби став член дорадчого органу при вищому керівникові Ірану Мохаммад Мирмохаммади.

Крім того, в Ірані коронавірусом COVID-19 інфікувалися чотири депутати парламенту. Тест пройшли 30 депутатів. Коронавірус зафіксували в чотирьох. У цілому зафіксовано п'ять випадків інфікування коронавіруса серед іранських депутатів. Перший випадок стався кілька днів тому, інфекція підтвердилася у депутата Махмуда Садеки.

Також від коронавіруса помер колишній посол Ірану у Ватикані Хаді Хосроушахи. 26 лютого він був госпіталізований в одну з лікарень Тегерана. Під час проходження аналізів у нього виявили коронавірус. На наступний день Хосроушахи помер.

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